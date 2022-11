Organizan caminata por el día de los valores éticos y morales en la cinta costera 2

A través del Decreto Ejecutivo No. 596 de 2008 se instituyó el día 18 de noviembre de cada año como el Día Nacional de los Valores Éticos y Morales en Panamá. El segundo artículo de este decreto exhorta a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones universitarias, organizaciones docentes, entre otros, a conmemorar este día con la realización de foros, congresos, seminarios, exposiciones, con el fin de establecer una jornada de reflexión y comprensión sobre el sentido de la ética y los valores.

Acompáñanos este 18 de noviembre a nuestra caminata, celebrando el día de los Valores Éticos y Morales, saliendo a las 8:00 a.m. desde la Cinta Costera 2 a la altura del Mercado del Marisco y finalizando en el Parque Temático Mirador Paitilla a las 10:00 a.m. aproximadamente.

