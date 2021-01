Organizadores insisten en que habrá Olímpicos en Tokio

“En este momento, no tenemos razón alguna para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se van a inaugurar el 23 de julio”, recalcó Bach el jueves, en declaraciones a la agencia noticiosa japonesa Kyodo.

“Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso apunta a que esto es demasiado difícil”, indicó un miembro prominente de la coalición de gobierno en Japón, quien no fue identificado por el Times. “En lo personal, no pienso que esto vaya a realizarse”.

You May Also Like