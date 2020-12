Organizaciones sociales consideran Pacto del Bicentenario una ‘distracción’ ante crisis del país

Afirman que “la participación en Ágora es excluyente e ilusoria, pues la misma se define en función de que cada persona que desee ingresar a la plataforma presente “su propuesta”, a modo de un “buzón de sugerencias”, debilitando y diluyendo las voces y la trayectoria de los sectores organizados de este país, sujeta a una selección de una comisión también escogida unilateralmente, que evalúa su “viabilidad científico-técnica”. La tecnología es una herramienta que debe potenciar la inclusión de toda la población, no anularla. Además de que Ágora excluye la participación de quienes no tienen acceso a internet, por la gran brecha tecnológica existente en el país, sobre todo, en el área indígena”.

