Organizaciones están en estado de alerta por el incremento de la violencia contra la mujer en tiempos de pandemia

“Si los padres no educamos con buenas enseñanzas, tendremos en un futuro maltratadores y mujeres maltratadas. Por ello, es necesario establecer jornadas de sensibilización en la niñez y en los núcleos familiares, porque si no educamos con valores, los niños y niñas simplemente van a ver la situación de la violencia como algo normal o como algo de la vida cotidiana”, aseguró.

