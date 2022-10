Organización Trump cobró al Servicio Secreto “exorbitantes” tarifas de hotel, según reporte

Una de esas veces fue en marzo de 2017, cuando la Organización Trump cobró una tarifa nocturna de US$ 1.160 por alojarse en el hotel Trump en la ciudad de Washington para proteger a Eric Trump, que estaba promocionando un torneo de golf en el Trump National Golf Club. Según el sitio web de la Administración de Servicios Generales, la tarifa por día fue de US$ 242 dólares en marzo de 2017 en Washington.

Maloney también señaló que su comisión ha buscado una contabilidad completa de los gastos del Servicio Secreto en las propiedades de Trump durante más de dos años, pero todavía no ha recibido la información completa sobre las tarifas nocturnas o la cantidad total que la agencia gastó. La cual “parece superar los US$ 1,4 millones de dinero de los contribuyentes”.

