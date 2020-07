Oren por Kendal, el COVID-19 lo tiene en UCI e intubado tras crisis respiratoria

Ruby Solís se hizo la prueba de COVID-19 la semana pasada, pero aún no le han dado el resultado. Lo bueno es que no presenta ningún síntoma.

Kendal está estable, pero hay que seguir orando para su pronta mejoría. “Sí, hasta ayer la información que me dieron es que está estable, pero todavía no está fuera de peligro”, explicó Solís.

You May Also Like