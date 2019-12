En la Copa de Suecia 1958, Francia presentó a Just Fontaine, máximo goleador de un mismo torneo mundialista. Quién sabe de dónde lo sacaron, pero los galeses trajeron al mundo a George Best, un existencialista con aires de rockero. Más adelante los ingleses consagraron a Boby Charlton, y los alemanes a Franz Beckenbauer. En Portugal aparecía Eusebio, y en Holanda asomaba la cabeza Johan Cruyff.

