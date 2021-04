Ordenan evacuar región de isla caribeña ante amenaza de erupción volcánica

Un volcán activo en la isla caribeña de San Vicente amenaza con hacer erupción, advirtieron el jueves las autoridades del territorio, y señalaron que han ordenado evacuaciones obligatorias.

La oficina de manejo de emergencias de la isla cambió el nivel de alerta a rojo y dijo que después del anochecer llegará un crucero para evacuar a los que vivan cerca del volcán La Soufriere. De momento no estaba claro cuántas personas serían evacuadas, a dónde las llevarían el crucero o si permanecerían a bordo de manera temporal.

View of the dome at 2:00 PM local time grabbed by @VincieRichie from the summit cam. We continue to monitor and advise @NEMOSVG #svg #lasoufrière #volcano #stilldangerous #uwi #uwiseimic pic.twitter.com/jgvw5YolJn

— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021