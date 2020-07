Ordenan el retiro inmediato del gel alcoholado Green Frog

La directora de la DNFD, Elvia Lau, sostuvo que al inicio de la pandemia la capacidad instalada de la industria panameña no era suficiente para abastecer a la población, por tanto, se tomaron medidas de importación basado en la documentación del fabricante internacional y al llegar este producto a Panamá se hizo la farmacovigilancia aleatoria donde se determinó la irregularidad del Gel Alcoholado Green Frog en particular.

