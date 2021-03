Optimismo para desbloquear el Canal de Suez, a pesar de los primeros intentos fallidos

El portacontenedores “Ever Given”, de 400 metros de eslora, seguía inmovilizado el domingo en el Canal de Suez, una de las principales vías de navegación del mundo, pero una marea alta prevista por la tarde podría facilitar la tarea de liberarlo.

El domingo se preparaban nuevas operaciones para reflotar el coloso atascado en diagonal en esta vía navegable de 300 metros de ancho, cuyo bloqueo tiene importantes consecuencias para el comercio marítimo.

Se espera que la marea alta prevista este domingo facilite las tareas de los equipos técnicos de salvamento, equipados con potentes remolcadores y dragas para aspirar la arena de debajo del barco, cuya proa está atascada en la orilla.

El navío estaba rodeado este domingo por remolcadores, según un periodista de la AFP en el lugar. Su silueta, de unos 60 metros de altura, dominaba los campos y las palmeras de la orilla occidental.

La zona estaba muy vigilada por la seguridad del canal pero también por militares y policías.

En una entrevista telefónica con una cadena de televisión egipcia el sábado por la noche, el almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad Egipcia del Canal de Suez (SCA), dijo que el barco se había “movido 30 grados a la derecha y a la izquierda” por primera vez.

“Es un buen indicador”, dijo, en referencia a los esfuerzos para desbloquear el navío.

Según un tuit el domingo de Richard Meade, editor de la revista especializada Lloyd’s list, “fuentes cercanas a la operación de salvamento me dijeron esta mañana que el optimismo en el equipo de expertos iba en aumento y que tenían la esperanza de que el barco pudiera liberarse en 24-48 horas”.

Sources close to the salvage operation told me this morning that optimism within the team of experts on site was rising and they were hoping that the vessel could be moved within the next 24-48 hours. But the lines have clearly made their call alreadyhttps://t.co/30SEniKcOY

— Richard Meade (@Lloydslisted) March 28, 2021