OPS: Uso de mascarillas, una de las medidas más oportunas en Panamá para enfrentar el virus

El organismo usó como ejemplo una hipótesis de investigadores de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, la cual fue publicada en el New England Journal of Medicine este mes y que establece que si una persona se infecta usando una mascarilla, la carga viral sería tan poca, que terminaría causando una forma asintomática de la enfermedad.

En ese contexto, resalta que uno de los pilares del control de la epidemia es el uso generalizado de las mascarillas, que no solamente actúan como una barrera física para que la persona que la use no se contagie, sino que hace el trabajo inverso, es decir, impide que una persona sintomática o asintomática, pueda contagiar a otros.

