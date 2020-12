OPS: repunte de casos complica trazabilidad

El drástico aumento de casos de las últimas semanas complica la labor de trazabilidad (detección y seguimiento) de los casos de Covid-19.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el riesgo de ocurrencia de rebrotes a lo largo del país “es inminente”, ante la imposibilidad de hacer el seguimiento al 100% de los casos detectados y a sus contactos. Lo anterior es el resultado de que se detectan en promedio cuatro contactos por cada caso positivo.

Para el especialista en salud pública Jorge Luis Prosperi, de seguir a este ritmo de casos será imposible dar seguimiento a todos los contactos. “Se deberá involucrar a la comunidad en la trazabilidad”, puntualizó.

Ayer, el Ministerio de Salud reportó 2 mil 338 casos nuevos y 13 defunciones. Esta es la mayor cantidad de contagios reportados en un día.

Cuatro contactos por cada caso confirmado

Las experiencias son distintas. En algunos casos, el proceso de trazabilidad está cumpliendo con su rol riguroso de seguimiento a los positivos y sus contactos, mientras que en otros, no tanto.

Tres experiencias

Dos días después de que le diagnosticaron Covid-19 a la funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) Betty Martínez (*), un equipo acudió a su casa en Veranillo, San Miguelito, a hacerle pruebas a tres personas que viven con ella: su hija y dos nietos.

Dos salieron negativos y uno positivo. Una de sus hijas, que no vive con ella, pero que la llevó en su automóvil al Seguro, no fue contactada. Incluso, por prevención, contactó a Rosa Innova y un médico le devolvió la llamada para informarle que si no tenía síntomas, no era necesario que le hicieran el hisopado. Le pidió guardar cuarentena y le dijo que si era un caso positivo, los síntomas se manifestarían en cinco días.

Su preocupación era que ella tuviera el virus sin desarrollar síntomas, como ocurrió con el sobrino que vive con su mamá, que resultó asintomático.

A diferencia de Martínez, Carmen (*), residente de Arriján, comenta que en la empresa donde ella labora detectaron varios casos positivos y, por el hecho de ser un contacto, las autoridades de salud acudieron a su casa.

Le practicaron la prueba a ella, a su mamá y a su esposo. Pese a que ninguno resultó positivo, el equipo de trazabilidad de la zona estuvo muy atento de su condición de salud y síntomas antes que le dieran los resultados.

“Me llamaban y me preguntaban cómo estaba y si presentaba síntomas. Esto ocurrió días antes que me dieran el resultado”, narró.

Roberto (*), un ingeniero que reside en Ancón, relata que en el sitio donde hacía un trabajo temporal, los propietarios dieron positivo. En su caso, Sánchez fue notificado como un contacto, pero hasta el momento no ha recibido llamada por parte de los grupos de trazabilidad.

El hombre fue más allá y llamó a Rosa, la plataforma tecnológica que habilitó el Ministerio de Salud, para determinar si debía hacerse la prueba, y le dijeron que no era necesario porque no presentaba los síntomas.

Ahora Sánchez duerme en un cuarto, solo, por temor a ser asintómatico y contagiar a los miembros de su familia.

Estos tres casos son el rostro humano de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud (OPS), al señalar que los datos epidemiológicos muestran un repunte significativo de casos y de la velocidad de contagio del nuevo coronavirus, que “ponen en dificultad las acciones de trazabilidad” para tratar de contener la epidemia, toda vez que en el país se han encontrado, en promedio, cuatro contactos por cada caso confirmado.

Es decir que, por ejemplo, adicional a los 9 mil 876 casos reportados en la última semana epidemiológica (22 al 28 de noviembre) y en los que debe asegurarse aislamiento por 14 días, se tendría que hacer seguimiento a 39 mil 504 contactos potenciales que requieren cuarentena para evitar que la enfermedad continúe diseminándose en la comunidad.

Esto significa que, con los 321 equipos unificados de trazabilidad que se han conformado en las 15 regiones de salud, cada equipo tendría que hacer el seguimiento de 123 casos por semana, es decir, a 18 casos por día.

Para la OPS, el riesgo de ocurrencia de rebrotes es inminente, ante la impotencia de no poder hacer el seguimiento al 100% de los casos detectados y al aumento del número de contactos, lo que hace suponer que este será un mes crítico por diversas razones relacionadas con la llegada de las fiestas de fin de año.

“Es demasiado pronto para saber cuántas personas más se infectarán con el coronavirus en las próximas semanas, pero en la medida que esto sucede, se tendrá un gran riesgo de que la capacidad de respuesta del sistema sanitario también pueda colapsar, o que los hospitales y los funcionarios de salud de todo el país vayan a sufrir una fuerte presión al enfrentar un sobre aumento en la atención hospitalaria”, concluyó la OPS.

Al respecto, Jorge Luis Prosperi, miembro del Consejo Consultivo de Salud y especialista en salud pública, afirmó que ahora mismo, con el promedio de mil 500 casos diarios, será muy difícil para el personal de salud llegar a todos los contactos.

“Yo insisto en que se debe buscar algún mecanismo para garantizar que la comunidad participe en la búsqueda activa de los casos, porque el mes de enero será más complicado”, acotó.

(*) Los nombres se han cambiado, a petición de los entrevistados…