OPS pide mejorar el acceso a la salud de las poblaciones afrodescendientes

Según Etienne, esta carga “desproporcionada” no se registra exclusivamente con la Covid-19 ya que, de hecho, se refleja en todos los indicadores de salud, desde las enfermedades no transmisibles hasta los resultados en cuanto a la salud materna, especialmente en las mujeres de color, que normalmente tienen más dificultades para acceder a los servicios de salud que necesitan.

You May Also Like