OPS cuestiona reapertura sanitaria en algunos países de la región

Sin embargo, el presidente Laurentino Cortizo advirtió el viernes que la próxima semana el país entrará en la etapa más peligrosa de la pandemia y que si las cosas no salen bien, no se seguirá con el plan de reapertura .

“En demasiados lugares, parece haber una desconexión entre las políticas que se están implementando y lo que nos dicen las curvas epidemiológicas. Esto no es una buena señal. Desear que el virus desaparezca no funcionará, y esto solo dará lugar a más casos, como hemos visto en estas últimas seis semanas”, sostuvo la ejecutiva de la OPS en su mensaje a la región.’

