OPS advierte del riesgo de la hidroxicloroquina

El tratamiento de pacientes con este medicamento fue suspendido en Panamá el pasado 27 de mayo, debido a una observación científica que hizo la revista británica The Lancet . Casi dos meses después, el 13 de julio, por instrucción del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, la Dirección General de Salud Pública emitió la circular No. 140, por medio de la cual se autorizó a las instancias de salud, públicas y privadas, a retomar el uso del fármaco.

