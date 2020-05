Oprah Winfrey y Tyler Perry, los artífices de la vida de lujo de Meghan y Harry en su mansión de California

El arrendamiento es la opción más probable puesto que los medios no han encontrado indicios ni documentos que revelen una compra, la cual, aunque no se descarta, pues a los duques de Sussex les está encantado tanto el edificio como sus alrededores, sí que es difícil que prospere.

Tal y como afirmó primero The Daily Mail (y más tarde confirmaron medios como TMZ), el casoplón de hasta ocho dormitorios es propiedad de Tyler Perry, un actor y humorista conocidísimo entre el público de Estados Unidos -no tanto en otros países como el nuestro- por su recurrente papel de la señora Madea en la saga homónima de películas.

