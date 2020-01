Oprah niega haber alentado a Harry y Meghan que se separaran de la familia

Sin embargo, Oprah negó las afirmaciones en un comunicado a los medios el jueves por la noche, que decía: “Meghan y Harry no necesitan mi ayuda para descubrir qué es lo mejor para ellos. Me preocupo por los dos y apoyo cualquier decisión que tomen por su familia”.

La columna de chismes del New York Post, Page Six, afirmó el jueves que la magnate de los medios de comunicación “fue la primera persona en hablar con Harry y Meghan acerca de liberarse y hacer lo suyo, basándose en su propia marca”. Ella les hizo darse cuenta de que era realmente posible.

