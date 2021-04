Opositores de Bielorrusia protestan frente a centro de detención en Minsk

Cerca de 200 opositores bielorrusos se congregaron este martes en Minsk ante el lugar donde está detenido Serguei Tijanovski, el esposo de la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya, en el décimo día de protesta contra los resultados de la elección presidencial.

Serguei Tijanovski está detenido desde el 29 de mayo. Este conocido bloguero había presentado su candidatura en la presidencial contra el jefe del Estado Alexandre Lukashenko. Tras ser detenido e impedido de ser candidato su esposa asumió la candidatura.

Tijanovski está acusado de “turbar el orden público” y puede ser condenado a varios años de prisión.

Las 200 personas que se acercaron este martes al centro de detención N°1 de Minsk le desearon un feliz cumpleaños a Serguei Tijanovski y exigieron su liberación.

Svetlana Tijanóvskaya está refugiada en Lituania, pero ha dicho estar dispuesta a “asumir sus responsabilidades” para gobernar el país.

La oposición, que el domingo congregó a más de 100 mil personas en la mayor manifestación de la historia del país, denuncia fraudes masivos y reclama a Lukashenko que entregue el poder a Svetlana Tijanóvskaya.

Desafiante, Lukashenko repitió el lunes que no tiene planes de dejar el poder. “Nunca haré algo bajo presión”, declaró. “Hasta que no me matéis, no habrá elecciones”, espetó desafiante.

Sin embargo, luego matizó que estaba dispuesto a organizar nuevas elecciones pero tras la adopción de una nueva Constitución, sin dar más detalles.

Lukashenko fue reelegido para un sexto mandato con 80% de los votos en una muy cuestionada elección presidencial el 9 de agosto.