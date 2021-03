Oportunidad para el control de la tuberculosis

El diagnóstico diferencial se complica con individuos afectados por ambas enfermedades. De hecho, en Panamá se han descrito dos casos de triple infección con SARS-CoV-2, tuberculosis e inclusive VIH (Rivas, Neyla et al., 2020). Ambos reportes de casos fueron publicados en un artículo de acceso abierto en la revista científica American Journal of Tropical Medicine and Hygiene , vol. 103,4 (2020): 1597-1599.

