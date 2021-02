Opiniones de Marjorie Taylor Greene son un “cáncer”

McConnell no nombró a Greene directamente. Sin embargo, su declaración es una reprimenda mordaz a la republicana de primer año de la Cámara. El medio The Hill informó por primera vez sobre la declaración.

«Las mentiras chifladas y las teorías de la conspiración son un cáncer para el Partido Republicano para nuestro país», dijo McConnell en un comunicado. «Alguien que sugiera que tal vez ningún avión chocó contra el Pentágono el 9/11, que los horribles tiroteos escolares se prepararon con anterioridad y que los Clinton estrellaron el avión de JFK Jr. no vive en la realidad. Esto no tiene nada que ver con los desafíos frente a las familias estadounidenses. Ni con los sólidos debates sobre el fondo que pueden fortalecer a nuestro partido», sostuvo McConnell.

You May Also Like