Opinión de Diego Carcedo | Complot de la extrema derecha en Alemania

La idea del grupo –integrado por aristócratas, militares y fanáticos, con la presencia incluso de una antigua diputada y un par de rusos – era asaltar el Bundestag (el Parlamento) al estilo “tejeriano”, desarticular la estructura del poder y proclamar un Gobierno radical presidido por el titulado príncipe Heinvich XIII. La policía hacía tiempo que seguía las maniobras del grupo, que procuraba apoyos internacionales y adoptaba previsiones de fuerza y estrategia para asumir el poder. Cuando se demostró que iban en serio decidió desarticulando. Las operaciones coordinaras actuaron en once de los Lander, además de la capital, y detuvieron a 22 personas implicadas, entre ellas la ex jueza y parlamentaria Birgit Maleack y el propio Heinvich, de setenta años.

You May Also Like