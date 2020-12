Operativos de tránsito aumentarán durante fiestas

provincias12/12/2020 07:12 PM

Diomedes Sánchez S Colón

Aunque se esta en pandemia, los operativos del tránsito se incrementarán para que se cumpla con las normativas del tránsito en la provincia de Colón, manifestó Materno Camargo, jefe regional de esta oficina regional en la Costa atlántica.

Indicó que se continuarán con sus Inspectores, para verificar que los buses por ejemplo, cumplan con las medidas de bioseguridad, distanciamiento.

Indicó que también se le pondrá atención a la piratería, a los que prestan servicio sin autorización.

Por lo que exhorta a los conductores del sector colectivo como selectivo, a que guarden las medidas, como el uso de la mascarilla y distanciamiento dentro de los vehículos.

Ya la ATTT ha impuesto sanciones a buses que no respetan las medidas, como aglomeraciones de personas en los colectivos, donde las personas van paradas.

Para la señora Aurora Pérez de 37 años de edad, esto se puede observar en los buses, que con el ánimo de llenar sus bolsillos, pero no les importa la salud de sus usuarios.

Indicó que si la persona reclama, le dicen que no hay buses, que si quiere de baje del transporte, acompañado de intimidación y groserías.

Los usuarios piden que se verifique la terminal de buses, y las piqueras para darse cuenta que no respetan el distanciamiento social, buses llenos, entre otras anomalías.