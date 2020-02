Operativo ‘Guardianes 2020’ tendrá más de 40 mil unidades en Carnaval

El Ministerio de Salud (Minsa) invita a la ciudadanía a no bajar la guardia durante los días del carnaval, y recordar el seguimiento a las medidas de prevención por el Coronavirus; pese a que no se han registrado casos en nuestro país, es preciso continuar con el lavado constante de manos, el uso de pañuelos desechables, y la cobertura con el ángulo del antebrazo en caso de tos.

