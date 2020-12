Operativo de fiscalización de la DGI detecta mal uso de equipos fiscales

La DGI les recuerda a los comerciantes que no emiten ni entregan la factura al comprador, que incurren en una grave infracción que puede ser sancionados pecuniariamente y hasta con el cierre del establecimiento comercial en caso de reincidencia, por lo que “le solicitamos cumplan con las disposiciones legales para no llegar a estas decisiones”.

Los resultados, al momento, registran varias irregularidades que los comerciantes deben subsanar, como la falta del libro de control y mantenimiento, el no uso del equipo fiscal para registrar las operaciones de ventas, no contar con el letrero de “Pida su Factura” o no tenerlo en un lugar visible con las medidas exigidas por la ley.

