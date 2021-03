Operadores de turismo denuncian que el 100% de los viajeros de Sudamérica suspenden reservación, tras restricciones del Minsa

El representante de la Apotur dijo que su gremio ha tenido viajeros que estando en aeropuertos de Panamá y ante la exigencia de otra prueba adicional han decidido no ingresar al país, sin embargo no es bien visto, que en el Aeropuerto de Tocumen si se permita el tránsito de pasajeros de sudamérica ya que si hay un pasajero está contagiado, igual en su paso por la aero terminal puede dejar la cepa en el país.

Según él, “el 90% de los viajes que entraban al país provenían de sudamérica, argentinos, colombianos, entre otros y para muchos viajeros es ilógico decir que cuenta con su prueba negativa y tenga que quedar en cuarentena unos días, esto es inconcebible que un viajero diga tengo mi prueba negativa, me tengo que hacer otra e igualmente si salgo negativo tengo que cumplir cinco días en cuarentena, esto no tiene ningún sentido”.

