Operación ‘De vuelta a la vida’: Israel lidera campaña de vacunación

El coronavirus no conoce fronteras y los países de todo el mundo se enfrentan a los mismos retos en salud pública y en sus economías. Desde el inicio de la pandemia, Israel emergió como la nación líder en la lucha global en contra del coronavirus, aprendiendo de las experiencias de otros y compartiendo las suyas con el mundo. Tomaron las decisiones difíciles desde un inicio –cerraron fronteras, escuelas y negocios, y limitaron todas las actividades no esenciales– y sostuvo un arranque en innovaciones en torno a la pandemia que incluyó start-ups e investigación de la vacuna. El éxito de Israel en respuesta a la pandemia ha continuado en el 2021, y el país ahora cuenta con la más alta tasa de vacunación per cápita entre los países del mundo, superando a todos los demás.

