ONU ve leves mejoras en calidad del aire por confinamientos

“El COVID-19 resultó ser una experimento no planificado sobre la calidad del aire y derivó en mejoras temporales localizadas”, afirmó Petteri Taalas, secretario general de la OMM. “Pero una pandemia no es un sustituto de una acción sostenida y sistemática para abordar los principales factores tanto de la población y como del cambio climático y proteger así la salud tanto de la población como del planeta”.

