ONU pide reunión al Gobierno de Costa Rica para abordar tema migratorio

“No estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno, como Estados Unidos, no estamos viendo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas, ni del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur)”, denunció el mandatario.

“Costa Rica es un país noble, que ha abierto sus brazos, corazones, su sociedad e instituciones a refugiados políticos de otros países, porque nosotros creemos en la libertad y en la democracia. Sin embargo, se ha utilizado el régimen de refugiados políticos y nuestra legislación por parte de grupos que son migrantes económicos. (…) No podemos seguir pagando, ni aceptando gente que no son refugiados políticos”, declaró Chaves ese día.

You May Also Like