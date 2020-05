ONU: es necesario incluir a mujeres afectadas por COVID-19 en bonos sociales

Pero sí deben incluir a mujeres con trabajos informales, inestables o subempleos; trabajadoras domésticas remuneradas que hayan sido despedidas o hayan dejado de percibir su salario y no perciban seguro de desempleo; autónomas; productoras rurales de la agricultura familia; aquellas que no reciben ingresos, y las afectadas por crisis humanitarias previas.

EFE • 27 May 2020 – 03:00 AM

You May Also Like