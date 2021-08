OnlyFans crea primera app con un giro: cero desnudez, cero costo

La compañía no planea ganar dinero con OFTV, al menos no de inmediato. El servicio es gratuito y no incluye publicidad. En cambio, es una herramienta de mercadeo para los creadores y para la marca OnlyFans.

No obstante, OnlyFans no quiere alienar a muchas de las personas que la popularizaron en primer lugar. La última vez que escribí sobre la empresa, algunas personas criticaban a OnlyFans por tratar de distanciarse de las mujeres que convirtieron la empresa en un éxito.

“No hay contenido para adultos en OFTV. Dado que no se monetiza y no hay un impacto directo en los ingresos de los creadores, podemos estar en la tienda de aplicaciones”.

