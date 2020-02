OneSearch, el nuevo buscador encriptado de Verizon que promete la máxima privacidad

Si OneSearch es gratis, no rastrea, espía ni comercia con tus datos, ¿cómo se financia? Utiliza métodos que no ponen en peligro la privacidad de los usuarios.

También aseguran que no rastrean ni comparten tus datos personales ni existe el ‘retargeting’, es decir, que no serás ‘bombardeado’ con anuncios basados en tus búsquedas o los datos de tu perfil. Asimismo, OneSearch no almacena tu historial de búsqueda.

La violación de la privacidad y la venta de datos están a la orden del día y para combatirlos nacen iniciativas como la comentada DuckDuckGo, que se define como “el buscador que no te rastrea”, o el caso de OneSearch, un nuevo buscador que no rastrea y que en su llamado ‘Modo Privado Avanzado’ -activado por defecto, pero se puede activar o desactivar con un botón- encripta las búsquedas y las autodestruye en una hora .

