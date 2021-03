OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, dos móviles con el recorrido de la cámara Hasselblad

Ambos teléfonos ya están a la venta en España, y en próximas fechas hará lo propio el OnePlus Watch , el primer smartwatch del fabricante. El One Plus 9 Pro , disponible en colores Morning Mist, Pine Green y Stellar Black, cuesta 909 euros en la versión de 8 GB + 128 GB y 999 euros en la de 12 GB + 256 GB.

You May Also Like