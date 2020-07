One Direction celebra su 10º aniversario y vuelve con contenido exclusivo para los seguidores

El grupo lanzará una página web llamada “10 Years Of One Direction” , un lugar en donde se mostrará la historia del grupo desde sus primeras audiciones, giras y shows agotados. Asimismo, estrenarán un vídeo documental con imágenes inéditas de la banda : contenido exclusivo, el backstage y todos los momentos que los marcaron.

Con una imagen en negro con las palabras “10 years of One Direction” (“10 años de One Direction”) han avisado de que este jueves celebrarían esta fecha señalada con un proyecto. “¡Mañana! Tu y yo tenemos una gran historia” es el pie de foto con el que han hecho una referencia a su canción History.

