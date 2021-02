OMS termina misión en China con tensión con Estados Unidos y Europa sigue manteniendo restricciones

El martes, los expertos explicaron en una rueda de prensa que no han encontrado la especie o especies animales que pudieron transmitir el virus a los seres humanos y descartaron prácticamente la hipótesis de que el virus pudiera haberse ‘escapado’, involuntariamente o no, del Instituto de virología de Wuhan, como sugirió el expresidente estadounidense Donald Trump.

