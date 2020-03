OMS pide a gobiernos frenar a toda costa al coronavirus

Australia prohibió el jueves la entrada de personas provenientes de Corea del Sur que no sean australianos y residentes permanentes, luego de adoptar medida similares para Irán y China. Indonesia anunció restricciones para viajeros de partes específicas de Irán, Italia, Corea del Sur y China. Los Emiratos Árabes Unidos aconsejaron a sus habitantes no viajar al extranjero y aquellos que lo hagan serán puestos bajo cuarentena al regresar. Medidas similares han adoptado Japón y Sri Lanka.

