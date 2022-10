Omomyc, el fármaco contra el cáncer que ha logrado reducir un tumor de páncreas en un ensayo clínico de fase I

El Dr. Daniel Massó Vallés, uno de los desarrolladores de Omomyc, explicó en una entrevista a 20minutos que el fármaco no actúa sobre el gen en sí mismo, sino sobre la proteína que codifica: “Omomyc es una miniproteína que bloquea la proteína MYC, que activa la proliferación celular y está implicada en el desarrollo de muchos tipos de cáncer distintos”. Además, destacó que los estudios en ratones e in vitro habían revelado que este enfoque no sólo combatía el tumor primario, sino también la metástasis.

