OMI evalúa cumplimiento del límite de azufre en combustible

Los precios de los combustibles reglamentarios del fueloil con bajo contenido de azufre y gasoil para uso marino aumentaron rápidamente al principio, pero ahora parecen estabilizarse, señaló Lim, en un comunicado. Hasta el 20 de enero se notificaron 10 casos de combustible no disponible a través del sistema mundial integrado de información marítima de la OMI, y no se había recibido ningún mensaje específico sobre problemas que afecten la implementación, añadió.

You May Also Like