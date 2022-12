Olvídate de los relojes inteligentes, los consumidores optan por estas alternativas

Los dispositivos de seguimiento de la salud también continúan adoptando nuevas formas y tamaños, incluidos algunos que no requieren ser usados ​​​​en absoluto. En septiembre, Amazon mostró un monitor de seguimiento del sueño no portátil, Halo Rise, que se coloca en una mesita de noche y rastrea los patrones de respiración mientras el usuario duerme. Mientras tanto, algunas empresas como Withings permiten a los usuarios deslizar sensores debajo del colchón para recopilar datos del sueño.

Ahmed dijo que el producto evoluciona para respaldar este creciente interés en la salud al agregar nuevas funciones relacionadas con el embarazo, el estrés y un control biométrico más profundo. En agosto, WHOOP anunció que recaudó US$ 200 millones en una ronda de financiación dirigida por SoftBank Vision Fund 2, lo que le dio a la empresa una valoración de US$ 3.600 millones.

El anillo Oura (US$ 399) experimentó un aumento en las ventas durante la pandemia y ha tenido un impulso continuo en esta temporada navideña, dijo el CEO Tom Hale a CNN Business. Proporciona datos de seguimiento del sueño sin necesidad de usar un reloj inteligente en la cama y puede detectar cambios sutiles en la temperatura corporal. Tampoco tiene pantalla. A principios de este año, la empresa anunció que había recibido una valoración de US$ 2.550 millones y, desde entonces, se ha asociado con Gucci, Strava y otras marcas.

