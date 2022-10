“Olvidan de que tengo sentimientos, espero que el karma exista”

Ante esta polémica, Kiko dio su opinión a través de un story de su perfil de Instagram: “Papá, no sé por qué se empeñan en decir que no soy tu hijo. Yo me siento como tal y así será siempre. Se olvidan de que uno tiene sentimientos, y el daño que pueden llegar a hacer. Solo espero que el karma exista… Te extraño papá”. Unas palabras con las que demuestra, una vez más, su preocupación ante los rumores.

