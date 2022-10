Olivia Wilde y Jason Sudeikis le respondieron a la niñera que dio detalles sobre la infidelidad de la actriz con Harry Styles

“ Las acciones de Jason tenían claramente la intención de amenazarme y tomarme con la guardia baja ”, alegó Wilde, aunque Sudeikis afirmó que nunca tuvo la intención de humillarla. Reflexionó sobre el incidente en una entrevista de portada para la revista Variety: “Lamentablemente, no fue algo que me sorprendiera del todo” , admitió Wilde. “Quiero decir, por una razón dejé esa relación”.

Wilde y Sudeikis comenzaron a salir en 2011 y estuvieron comprometidos durante varios años. Se separaron en noviembre de 2020 . Para enero de 2021, Wilde hizo público su amor por Styles, aunque negó haber dejado Sudeikis por el ex miembro de One Direction.

