Oli Camarena comienza con pie derecho su entrenamiento en El Salvador 

“Me tocó esperar tres meses en casa sin entrenar por la cuarentena. Así que esta oportunidad es importante para elevar y demostrar mi nivel”, señaló Oli en una llamada telefónica. “Primero me concentrare en mi ritmo de competencia, vine a prepararme al máximo y gracias a este programa puedo enfocarme específicamente en esa meta, ese debe ser el objetivo de todo atleta que busca una clasificación olímpica, los que me apoyan están claros y comprenden la importancia de esto”.

El surfista panameño comentó que tenía casi 10 meses de no competir debido a la pandemia de la Covid-19. “Estoy muy contento con mi resultado, quería medir mi nivel y me ha ido muy bien. Quiero agradecerle a los organizadores por permitirme competir”, destacó.

Este fin de semana, batalló en la final de la tercera prueba del Circuito Nacional de Surf Salvadoreño, disputada en la playa Mizata, El Salvador. “Solo necesitaba una ola más para retomar el primer lugar”, detalló Oli, después de haber marcado un excelente puntaje en su primera actuación; “pero esa ola no llegó, el mar salvadoreño me la negó y mi ola de respaldo no alcanzó para obtener la victoria”, agregó tras obtener la segunda posición de la categoría Open del evento.

