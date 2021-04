“Olga está con él por miedo, la siguiente en hablar será ella”

Desde que comenzó la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, muchos son los usuarios de las redes sociales que añadieron a su historia de violencia de género algunos momentos de Antonio David en televisión en los que parecía tener una actitud agresiva. Y uno de los más sorprendentes fue cuando se levantó con furia de la silla y se encaró con Aída Nizar después de que ella le dijera irónicamente “eres un padrazo”.

Esta escena del programa Enemigos íntimos se vio finalmente en el propio documental, y se aprecia cómo tuvieron que pararle para que no se acercara más a ella.

Este jueves, la propia Aída Nizar se pronunció con la prensa y ha defendido que lo que ella “dijo hace tanto tiempo” era cierto: “Lo que hemos padecido entre bambalinas tantos compañeros, tanto acoso y maltrato por parte de ese señor al que yo desenmascaré“.

“Ese día después de plató tuvo que venir seguridad de Telecinco para sacarle porque me quería matar, pero no solo ese día”, destacó la exconcursante de GH, que arremetió contra Antonio David sin tapujos. “Es agresivo, es un agresor, es una mala persona, ha hecho la vida imposible a infinidad de mujeres que han hecho lo más aberrante que puede hacer una mujer y que él incluso ha tenido que pagar para callarles la boca”.

“Él lo único que teme es que yo saque infinidad de cosas que hay aquí [señalando el móvil] de cuando convivíamos en el hotel en Crónicas marcianas y él venía a la puerta, no solo a mí. Cuando tú le decías no él se ponía muy agresivo”, aseguró a la periodista de Europa Press. “Ha logrado sugestionar a sus propios hijos, ha logrado apartarles de su grandiosa madre”.

“Estamos viendo el rostro de una mujer acabada psicológicamente, enterrada, y las personas todavía ponen en duda las palabras de la maravillosa Rociíto. ¿Qué más necesitamos? ¿Verla enterrada? Necesitáis ver los muertos que ha dejado en el armario el señor Antonio David”, ha criticado. “A ver si ya sus señorías, los jueces se dan cuenta de que el maltrato psicológico duele igual que una hostia, a ver si se dan cuenta de que como Rocío hay millones de mujeres en el mundo […] Rocío se ha armado de valor y ha decidido contar su verdad”.





Después, opinó sobre Rocío Flores, la cual cree que tiene la cabeza tan lavada por él que no puede “asimilar que tiene un verdadero monstruo como padre“. Además, criticó que se vaya a sentar este viernes por dinero en El programa de Ana: “Más vale que cogiese el teléfono y llamase a su madre”.

“¿Por qué no veis a esas mujeres que después de acostarse con él sucedió lo que sucedió y para que no pasasen esos nueve meses tuvieron que hacer algo verdaderamente aberrante? ¿Quién dice que Antonio David no es padre de más hijos y las mujeres no se atreven a contarlo?”, preguntó, dejando en el aire una posible paternidad del excolaborador de Sálvame. “Es que no puedo hablar, y lo que ha soportado Olga es impagable“.

“Lo que no entiendo cómo una mujer como Olga, tan maravillosa, sigue ahí“, se planteó. “Olga está ahí por miedo, os recuerdo que ha tardado 15 años, si no son 20, en hablar. La siguiente será Olga”.