Oleada de despidos en empresas continuarán este primer semestre

Elisa Suárez, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), pronosticó que la oleada de despidos de las diferentes empresas continuará en este primer semestre y no terminará en el tercer trimestre como se esperaba. “ Evidentemente los primeros que sufren son los trabajadores y no me extraña que se sigan viendo despidos hasta el primer semestre del 2020″ , reaccionó.

