Ola de frío récord en Estados Unidos

En Misisipi, otro estado sureño, los residentes se sorprendieron esta mañana al despertar en un paisaje de nieve y hielo. Funcionarios se esforzaban por despejar las carreteras, ya que no disponen de máquinas quitanieves porque el estado rara vez las necesita, informó The New York Times.

Un espeso manto de nieve cubre calles, árboles y coches en Austin. Los habitantes de las ciudades texanas se mantienen encerrados en sus casas, en particular los niños, que no pueden salir por falta de ropa suficientemente abrigada en este estado donde las temperaturas promedio habitualmente rondan los 20 grados.

“Es precioso ver el blanco, pero muy peligroso al mismo tiempo porque la gente aquí no sabe conducir en él”, dijo Michael, residente de Houston que no quiso dar su apellido. “Conducen demasiado rápido”, señaló.

