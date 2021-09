Oksana Masters, de sufrir abusos en el orfanato y sobrevivir a Chernobyl a sus nueve medallas paralímpicas

La niñez de Masters fue difícil. El pasado mes de marzo de 2020 publicó un vídeo titulado ´Superviviente´ en el que confesó haber sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales en los orfanatos en los que vivió en su infancia en Ucrania. “ La mayoría de las cosas peores ocurrían a altas horas de la noche . Desde entonces hay una lista de cosas que ya no soporto: cuchillos, cigarrillos encendidos, cadenas metálicas… A día de hoy, no puedo recibir un masaje y no asustarme ”, contaba.

