‘Ojos Rojos’… Javier Jurado hará música con el alma

No todos los días podemos actuar como si nada pasara, no todos los días podemos fingir una sonrisa, a veces nos acostumbramos y nos repetimos millones de veces que todo estará bien, pero, ¿ y si no? Siempre he sido fuerte y he luchado por lo que creo, pero es de humanos quebrarse, llorar; no todos los días podemos estar bien; estoy seguro que todos se han sentido igual que yo en algún momento. Hoy no tengo ganas de nada, hoy, no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando en el mundo y en las personas que sé la están pasando muy mal todos días. Quiero compartirles esto que escribí, quizá no es la canción más feliz que he hecho, pero de seguro es la mas real. Esta es mi forma de drenar lo que vivo, se que ya nada es igual, pero si hay algo que no va a cambiar nunca, son mis ganas de seguir luchando por mis sueños y esta gran necesidad de compartir mi música con ustedes.

Una publicación compartida de (@javjurado) el10 Jun, 2020 a las 7:52 PDT