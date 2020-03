Ojo, el coronavirus se pega por contacto de saliva o fluidos, no por aire

El presidente Laurentino Cortizo pidió no alarmar a la población, reiteró que el Ministerio de Salud es la fuente oficial de información y recomendó que, como centinelas de la patria, “utilicemos las redes sociales de manera correcta, no para crear miedos”.

De acuerdo a varias autoridades de salud , la mascarilla debe usarlo una persona que esté enferma o el que esté cuidando a uno, así como el personal de salud que va a atender el paciente. Por tal razón no se recomienda en caso de no tener nada andar por la calle con la mascarilla.

