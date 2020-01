¡Ojo con lo que le escriben! Rosa Iveth Montezuma viene ubicando este 2020

¿Ah? Y eso no fue todo, porque a la medianoche del 1 de enero ella subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece vestida de morado con una “estrellita” para festejar el nuevo año. ¿Y qué pasó? Oye, una seguidora le dijo: “¿Y por qué no estás en tu comarca”. Rosa sin asco le contestó: “¿Y cómo sabes dónde estoy?”. ¡Fuerteeeeeee!

Bueno, ella no se quedó callada mi amor y fue respondiéndole: “Sí, por eso no soy modelo. quizás a ti te salga mejor”. ¡Duro al hueso y sin pellejo!

Un seguidor de ella que se llama Eric Enrique Saavedra le comentó en la foto: “Pésima modelo”. ¿Y qué es pésimo o pésimo? Para los que no tienen idea de lo que encierra esta palabra aquí le tenemos la definición: “Que es extraordinariamente malo o no puede ser peor, especialmente en lo que se refiere a la calidad o cualidad de una cosa o una persona”. ¡Chuzo!

You May Also Like