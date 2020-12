Ojo con las compras, dictan nuevas medidas sanitarias en Panamá

En virtud de las estadísticas que a la fecha reflejan los resultados del relajamiento de la disciplina social a partir del 8 de diciembre Día de la Madre, y atendiendo las recomendaciones de dicho Consejo Consultivo, el Gobierno Nacional ha dispuesto cuarentena total desde el 24 de diciembre a las 7:00 p.m., hasta el 28 de diciembre a las 5:00 a.m. De igual manera desde el 31 de diciembre a las 7:00p.m hasta el 4 de enero de 2021 a las 5:00 a.m.

