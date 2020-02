Ojalá que llueva democracia | La Prensa Panamá

No importa si ganarán o no el certamen, pero en el carnaval uruguayo de este febrero del 2020 la murga La Gran Muñeca presentó un cuplé sobre los pueblos originarios, advirtiendo no solo lo que acontece en este país sino en América Latina entera. El cuplé ganó más popularidad en el exterior, gracias a las redes sociales y a los retuits de notorias personalidades, entre ellas la del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Es casi un pedido de auxilio, una voz de alerta sobre lo que acontece en su país. La Junta Central Electoral suspendió las elecciones municipales en República Dominicana en la misma jornada de los comicios. El argumento fue que existían fallas en el nuevo método electrónico de voto, pero según el testimonio de varios ciudadanos esos yerros se concentraban en que algunos candidatos y partidos de la oposición no aparecían como opción para los votantes. O no los cargaron o los eliminaron, vaya a saber, pero el resultado es el mismo, una agresión a la democracia y un aumento de la desconfianza sobre el sistema político y democrático de la isla.

